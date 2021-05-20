الفريق شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بعنوان “رعد” 2021

أشرف الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بعنوان “رعد” 2021.

وقد قامت بتنفيذه وحدات من اللواء 38 مشاة ميكانيكية ومن الفرقة الثامنة المدرعة، ووحدات من القوات الجوية.

وتم ذلك بميدان الرمي والمناورات التابع للناحية العسكرية الثانية، في وهران

ويندرج في إطار اختتام برنامج التحضير القتالي لسنة 2020/2021.

وبميدان الرمي والمناورات، استمع الفريق إلى عرض حول الفكرة العامة للتمرين قدمه اللواء جمال حاج لعروسي قائد الناحية العسكرية الثانية.

وعروضا أخرى حول مراحل تنفيذ التمرين قدمها كل من قائد الفرقة الثامنة المدرعة وقائد اللواء 38 مشاة ميكانيكية.

ويأتي هذا التمرين تتويجا لسنة التحضير القتالي 2020/2021 ويهدف إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركان.

فضلا عن تدريب القيادات والأركان على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة.

وتابع الفريق عن كثب مجريات الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة، بدءا من الطيران المقاتل ومروحيات الإسناد الناري.

مرورا بمختلف محطات الأعمال القتالية المنفذة، في ظروف قريبة جدا من جو المعركة الحقيقية.

كل هذه الأعمال القتالية اتسمت باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي جد ممتاز.

ويعكس بحق القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات.

كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية.

وشهد التمرين أيضا إنزال مفارز من المظليين المغاوير، وكذا إبرار مفارز أخرى بواسطة المروحيات في عمق ميدان الأعمال القتالية.