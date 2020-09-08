الفريق شنقريحة يشرف على مراسم تأبينية المرحوم اللواء صواب مفتاح

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الفريق شنقريحة يشرف على مراسم تأبينية المرحوم اللواء صواب مفتاح
بقلم فوزية.م

جرت، صبيحة اليوم الثلاثاء، مراسم تأبينية المرحوم، اللواء صواب مفتاح اليوم بالمستشفى المركزي للجيش عين النعجة.

وأشرف على مراسم تأبينية المرحوم اللواء صواب مفتاح ، الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.


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