الفريق شنقريحة يشرف على مراسم تأبينية المرحوم اللواء صواب مفتاح
جرت، صبيحة اليوم الثلاثاء، مراسم تأبينية المرحوم، اللواء صواب مفتاح اليوم بالمستشفى المركزي للجيش عين النعجة.
وأشرف على مراسم تأبينية المرحوم اللواء صواب مفتاح ، الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
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