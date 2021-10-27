الفريق شنقريحة يعزي في وفاة اللواء جمال بوزيد

قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، تعازيه الخالصة، في وفاة اللواء بوزيد جمال.

وبعث الفريق، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش، أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه.

متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وتوفي اللواء بوزيد جمال، ليلة أمس الثلاثاء، على إثر مرض عضال بالمستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش”.

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