الفريق شنقريحة يعزي في وفاة اللواء مفتاح صواب

تقدم الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتعازيه إلى أسرة الفقيد اللواء مفتاح صواب القائد السابق للناحية العسكرية الثانية بوهران اليوم الإثنين.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني، أن اللواء مفتاح صواب توفي فجر اليوم الاثنين بالمستشفى المركزي للجيش “محمد الصعير نقاش” اثر مرض عضال.

وتقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه وإلى كل مستخدمي الناحية العسكرية الثانية.

متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.