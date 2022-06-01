الفريق شنقريحة يعزي عائلة المرحوم اللواء ناموس حميدو

بعث الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، برسالة تعزية إلى عائلة المجاهد اللواء المتقاعد علي بوحجة إثر وفاته.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، “على إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد علي بوحجة يتقدم الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه. متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. وأن يسكنه فسيح جنانه. وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

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كما قدّم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، تعازيه لأسرة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق.

وجاء في رسالة التعزية:”على إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق، يتقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.”

الفريق شنقريحة يعزي في وفاة عون الشرطة خديم محمد

كما قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، سابقا تعازيه الى إلى أسرة الفقيد شهيد الواجب الوطني عون الشرطة خديم محمد.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فلقد عزّى الفريق شنقريحة باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي أسرة الفقيد شهيد الواجب الوطني.

بالإضافة كذلك إلى أقاربه وإلى كافة مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني. بأصدق عبارات التعازي والمواساة. متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه. وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.”إنا لله وإنا إليه راجعون”.