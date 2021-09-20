الفريق شنقريحة يعقد اجتماعا مع إطارات ومستخدمي الصحة العسكرية

عقد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، اليوم الاثنين. اجتماعا مع إطارات ومستخدمي الصحة العسكرية على مستوى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، جاء الاجتماع عقب تعيين اللواء محمد البشير سويد مديرا مركزيا لمصالح الصحة العسكرية بالنيابة.

وأكد الفريق شنقريحة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العليا للجيش لقطاع الصحة العسكرية. باعتباره جزءا لا يتجزأ من مقومات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

وأسدى الفريق شنقريحة تعليمات وتوجيهات لخلق ديناميكية جديدة كفيلة بالارتقاء بهذا القطاع الحساس الى مستواه المنشود.

وأكد الفريق شنقريحة أنه يتعين على منتسبي قطاع الصحة العسكرية مواصلة مساعي المثابرة. الرامية الى تمتين اللحمة وتعزيز أواصر الوحدة والانسجام بين الشعب الأبي والجيش خاصة خلال الكوارث والأزمات.

ونوه الفريق شنقريحة بالدور الحيوي الذي لعبه مستخدموا الصحة العسكرية في مواجهة جائحة كوفيد 19.

ودعا الفريق شنقريحة الجميع الى الوقوف وقفة خشوع وإجلال أمام تضحيات كافة مستخدمي الصحة. الذين ضحوا بأرواحهم لإنقاذ المصابين بالوباء.

وأسدى الفريق شنقريحة جملة من التوجيهات تتعلق بأخلقة العمل الطبي وحسن الاستقبال والتوجيه. وكذا التكفل النفسي بالمرضى والمصابين. فضلا عن الصيانة الدورية للتجهيزات الطبية.