الفريق شنقريحة يقدم تهانيه بمناسبة السنة الميلادية الجديدة

قدم الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تهانيه إلى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.

وأكد على حيوية الجهود التي بذلها أفراد الجيش على طول الحدود الوطنية، عبر كافة أرجاء التراب الوطني.

وأشار أن هذه الجهود تستوجب أن تكون مثمرة فعليا وميدانيا، وإيلاء العناية اللازمة والرعاية المطلوبة لمواصلة جهد تحضير قوام المعركة.

علاوة على ضرورة مضاعفة الجهود في مجال مكافحة الشراذم الارهابية المتبقية، لا سيما من خلال اعمال الابتكار وروح المبادرة.

وأوضح الفريق أن أكبر رصيد أصبح الآن بحوزة أفراد الجيش هو الشحنة العالية الناجمة عن الشعور بالانتساب الى جيش عريق.