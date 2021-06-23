الفريق شنقريحة يلتقي وزير الدفاع الروسي ويؤكد على العلاقات القوية بين البلدين

أكد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والجزائر قوية جدا، وتقوم على أساس متين.خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، على هامش زيارته لفدرالية روسيا.

وحسب موقع “سبوتنيك الروسي”، قال الفريق شنقريحة:”إن العلاقات القوية بين البلدين، تعكس طبيعة الشراكة الاستراتيجية بينهما.وقد وصلت هذه العلاقات إلى مستوى مثالي.ونأمل أن نجعلها أولوية ونحافظ على المستوى العالي الذي وصلت إليه”.

كما أكد الفريق السعيد شنقريحة، إن الجزائر ممتنة لروسيا لتعزيزها إمكانات القوات المسلحة في البلاد.والمساعدة في مواجهة التهديدات والتحديات على خلفية الوضع المتدهور في المنطقة والعالم.وأورد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: “أريد أن أكرر أن ذكرى الشعب الجزائري ستظل ممتنة دائمًا للاتحاد السوفيتي والاتحاد الروسي.على الدعم الذي قدمتموه لجيشنا الوطني في تطوير القدرات والإمكانيات الدفاعية”.

وشدد الفريق السعيد شنقريحة، على أن الجزائر تلعب دورًا مركزيًا ليس فقط في البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال أفريقيا، ولكن في جميع أنحاء القارة.وقال الفريق: “كما أود أن أشير إلى أننا نعمل في الجزائر لتقوية دائرتنا بحيث يضمن هذا التفوق في جميع المجالات ويحمي بلادنا من كل المخاطر.خاصة في ظل ظروف صعبة حول العالم وعلى وجه الخصوص في منطقتنا”.وأضاف الفريق: “تميزت المنطقة منذ عدة سنوات بوجود عوامل أزمة كبيرة تؤثر بشكل طبيعي على الاستقرار – مثل ليبيا ومالي”.

كما عبر الفريق السعيد شنقريحة، عن امتنانه للدعوة إلى مؤتمر موسكو للأمن الدولي ونقل التحيات، نيابة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي وقواته المسلحة.وثمن الفريق، الجهود التي تبذلها روسيا لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي، وللدور الذي تلعبه في سوريا.قائلا: “إننا نشاطر موقف روسيا ونرى الشجاعة التي تظهرونها على الساحة الدولية في إطار تسوية سلمية”.