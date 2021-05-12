الفريق شنقريحة يهنئ أفراد الجيش الوطني والمستخدمين المدنيين بعيد الفطر المبارك

هنّأ الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كافة أفراد الجيش الوطني بحلول عيد الفطر المبارك.

جاء هذا في رسالة بعث بها إلى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين بمناسبة عيد الفطر .

وقال الفريق، أن عيد الفطر هذه السنة يتزامن مع إحياء إحدى المحطات المفصلية في تاريخ بلدنا الغالي والمتمثلة في ذكرى مجازر 8 ماي 1945.

وكشف أن مجازر 8 ماي 1945 قدم من خلالها الشعب الجزائري أبهض الأثمان وأجسم التضحيات من أجل التحرر من نير الإستعمار.

وتابع الفريق يقول:” أتقدم إلى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين وأهلهم وذويهم بأخلص التهاني وأصدق الأماني بموفور الصحة والسعادة والرقي”.

وأضاف الفريق شنقريحة، أنه يأمل أن تبعث هذه المناسبتين المزيد من الإرادة والتفاني والتحلي بروح الواجب لتحقيق أهدافنا المشتركة في التقدم والإزدهار، طامحين أن تكون روح الثورة التحريرية المباركة التي لا تزال متقدمة في نفوسنا القاسم الأكبر لضمان المستوى لرفيع أداة دفاعنا.

وترحم الفريق شنقريحة على روح الشهداء الأبرار الذين بذلوا النفس والنفيس لكي تنعم الجزائر باستقلالها وسيادتها.

كما دعا إلى استلهام هذه الروح والمواصفات لمواصلة المهام النبيلة لأفراد الجيش الوطني خدمة للوطن.