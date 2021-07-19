الفريق شنقريحة يهنئ أفراد الجيش بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بعث قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة رسالة تهنئة، إلى الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمدنيين، والمستخدمين المدنيين التابعين للجيش الوطني الشعبي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفيمايلي النص الكامل للرسالة:يطيب لي أن أنتهز مناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. التي تأتي هذه السنة بعد أسابيع قليلة من الاحتفاء بالذكرى التاسعة والخمسين لاسترجاع الاستقلال والسيادة الوطنية، أن أتقدم إلى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين وإلى أهلهم وذويهم، بأحر التهاني وأطيب التبريكات. راجيا من المولى العلي القدير أن يعيدهما على جيشنا بالمزيد من التقدم والتطور وعلى شعبنا برغد العيش في كنف الأمن والأمان وعميم الاستقرار.”

وأضاف الفريق شنقريحة:”ولا يفوتني في هذه السائحة المباركة أن أنوه بجهودكم الجبارة وتضحياتكم الجسيمة من أجل أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار، وهي مهمة من المهام النبيلة التي يتشرف بها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، المسنود بدعم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وهي المهام التي يضطلع بها على الوجه الأكمل والأمثل، من خلال النتائج المثمرة التي ما انفك يسجلها في إطار محاربة بقايا الإرهاب، مما يحفزنا جميعا كعسكريين، كل في مجال عمله وحدود صلاحياته، على المزيد من الجهد المتفاني في سبيل مواصلة مسلكنا العملي الذي نطمح من خلاله إلى تحقيق المزيد من التطوير والتحديث لقواتنا المسلحة، بما يتماشى وعظمة المهام الدستورية الموكلة إليها.”

وواصل رئيس الأركان:”ولن يتأتى لنا النجاح في أداء هذه المهام المقدسة إلا إذا حرصنا شديد الحرص على تعزيز ارتباطنا الوثيق بالوطن والاستلهام من ماضيه المجيد من خلال التأسي والاقتداء بما قدمه شهداء الأمس من تضحيات في مقاوماتهم الشعبية العارمة وثورتهم التحريرية المظفرة. وكذا شهداء الواجب الوطني من أجل أمن الجزائر واستقرارها، هؤلاء الأمجاد الذين يستحقون منا اليوم وكل يوم وقفة تذكر وترحم على أرواحهم الطاهرة مثلما تستحق منا الجزائر بأن يبقى جيشها الوطني الشعبي دائم الفطنة واليقظة لإحباط كافة المخططات الدنيئة التي تحاك ضدها في السر والعلن، باذلا كل ما في الوسع في سبيل تعميم الأمن والسكينة على كافة ربوع الوطن.”

واختتم الفريق شنقريحة قائلا:” وإذ أجدد لكم التهاني بهذه المناسبة الدينية الميمونة، فإني أحرص على تذكيركم بوجوب مواصلة التقيد بكافة التعليمات المتعلقة بالوقاية من فيروس كوفيد – 19، لاسيما بعد تسجيل أرقام مقلقة في الأيام الأخيرة، علاوة على واجب السهر على الرفع المستمر من درجة اليقظة والمزيد من مضاعفة الجهود، بغية ضمان لشعبنا الأبي، في هذا العيد المبارك، جو تسوده الطمأنينة والسكينة، عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.