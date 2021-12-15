الفريق شنقريحة يهنىء الخضر بعد التأهل الى نهائي كأس العرب

هنأ رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، المنتخب الوطني بعد فوزهم على منتخب قطر وتأهلهم للدور النهائي من كأس العرب.

ونشرت وزارة الدفاع منشور التهنئة عبر حسابها على “فايسبوك” حيث جاء فيها:

“ألف مبروك لأبطال فريقنا الوطني للمحليين لكرة القدم…تأهلتم عن جدارة واستحقاق لنهائي كأس العرب، شرفتم وطننا وأدخلتم مرة أخرى البهجة، الفخر و الاعتزاز في نفوس شعبنا”.

هذا وقطع المنتخب الوطني، تأشيرة التأهل إلى نهائي كاس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق أمسية اليوم الأربعاء أمام المنتخب القطري بنتيجة 2-1.

وسجل المدافع جمال بن العمري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة بعد تحويل مسار كرة زميله بن عيادة.