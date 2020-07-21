الفريق شنقريحة يوجه رسالة للحماية المدنية إثر نجاح مراسم استرجاع رفات الشهداء

الوطني
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الفريق شنقريحة يوجه رسالة للحماية المدنية إثر نجاح مراسم استرجاع رفات الشهداء
بقلم أسماء.ع

بعث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة رسالة تهنئة لطاقم الحماية المدنية، بعد نجاح مراسم استرجاع رفات وجماجم الشهداء الـ24 بين الفترة الممتدة  3 و5 جويلية.

وقال الفريق شنقريحة، في الرسالة “إثر النجاح الباهر لفعاليات مراسم استرجاع رفات الشهداء… يطيب لي أن أتقدم لكم ومن خلالكم إلى كافة أفراد الحماية المدنية المساهمين في إنجاح مراسم تشييع رفات جماجم شهداء المقاومات الشعبية بالتهاني الحارة وفائق عبارات الشكر  والتقدير على ما بذلتموه من جهود”.

وأضاف نائب وزير الدفاع الوطني، أن التزام الطاقم بالتعليمات والتوجيهات مكنهم من أداء المهمة التاريخية بمهنية واحترافية .


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