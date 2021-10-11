الفريق شنقريحة يُستقبل من طرف وزير دفاع صربيا ستيفانوفيتش

‏استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الاثنين، من طرف وزير دفاع جمهورية صربيا، نيبوشا ستيفانوفيتش.

و يقوم الفريق شنقريحة بزيارة رسمية إلى جمهورية صربيا، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون والتي شرع فيها أمس الأحد، لحضور فعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة “Partner – 2021″، المنظم ببلغراد من 11 إلى 13 أكتوبر 2021.

وتندرج هذه الزيارة، ضمن إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الصربية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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