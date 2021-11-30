الفريق شنقريحة يُستقبل من قبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي لجمهورية مصر

استُقبل الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من قبل الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، وزير الدفاع والإنتاج الحربي لجمهورية مصر العربية.

ويأتي هذا في اليوم الثالث من الزيارة الرسمية للفريق إلى جمهورية مصر العربية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد عبر الفريق السعيد شنڨريحة لمضيفه عن بالغ امتنانه للدعوة الكريمة، التي تفضل بتوجيهها للجزائر، لحضور فعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع بالقاهرة.

كما حرص الفريق على التذكير بتميز العلاقات العريقة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي تعود جذورها على وجه الخصوص إلى ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة، حيث قدم خلالها الأشقاء المصريون، قيادة وشعبا، السند والدعم اللازمين للثورة الجزائرية.

وأكد الفريق كذلك حرص الجزائر على العمل سويا، من أجل إرساء السلم والأمن على مستوى القارة الإفريقية عموما، وشمال إفريقيا على وجه الخصوص.

وفي ختام اللقاء سلم الفريق لمضيفه وثيقة عسكرية مهمة تتعلق بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في حرب أكتوبر 1973 ممثلة باللواء الثامن المدرع.

إثر ذلك توجه الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والوفد المرافق له لمواصلة زيارة مختلف أجنحة معرض الدفاع “EDEX-2021″، أين طاف بجناح فيدرالية روسيا واضطلع عن كثب على العديد من منظومات الأسلحة والتكنولوجيات العسكرية الحديثة المعروضة.

كما خص الفريق جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة، حيث تلقى شروحات وافية من ممثلي الشركات المصنعة.

وبعد ذلك قام الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والوفد المرافق له بزيارة أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أين كان في استقباله قائد الأكاديمية.

وبعد مراسم الاستقبال، قُدم للفريق، عرض حول تاريخ ومهام الأكاديمية، سمح له بأخذ فكرة عامة عن طبيعة المهام الموكلة لهذا الصرح التكويني الهام، لاسيما فيما يتعلق بتنمية قدرات كبار ضباط القوات المسلحة وتأهيلهم لشغل المناصب العليا في قياداتها العملياتية والإستراتيجية. في ختام الزيارة، وقع السيد الفريق على السجل الذهبي للأكاديمية.

وعقب ذلك، انتقل الفريق والوفد المرافق له إلى الكلية الحربية، حيث كان في استقباله قائد الكلية.

وبعد مراسم الاستقبال، قُدم للفريق عرضا شاملا عن الكلية، تضمن مختلف التخصصات الملقنة وكذا المنهاج التعليمي المتبنى، إلى جانب التكوين العسكري المتبع، الذي يتوج المسار التعليمي في هذه المؤسسة الهامة، التي تتميز بتسخيرها الملائم للطاقات البشرية والوسائل المادية والبيداغوجية الملائمة.

في الأخير، وقع الفريق على السجل الذهبي للكلية.