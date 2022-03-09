الفريق شنقريحة يُشرف على إفتتاح الإجتماع السنوي لإطارات العتاد

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، على مراسم إفتتاح أشغال الإجتماع السنوي لإطارات العتاد بالمدرسة العليا للعتاد بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد قام الفريق، بعد مراسم الاستقبال، ورفقة اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى، بمتابعة عرضين.

وقدم العرضين كل من قائد المدرسة وكذا المدير المركزي للعتاد. تناولا حصيلة النشاطات المنفذة، بعنوان المرحلة الأولى من برنامج تحضير القوات لسنة 2021-2022. وآفاق تطوير سلاح العتاد في مختلف المجالات.

ليلقي الفريق عقب ذلك، كلمة توجيهية، تمت متابعتها عن طريق تقنية التحاضر عن بعد من قبل مختلف وحدات النواحي العسكرية الست.

وعبّر الفريق، في مستهل كلمته عن سعادته بالإشراف على هذا الاجتماع السنوي، الرامي لتقييم حالة تقدم تنفيذ مخطط الأعباء السنوي:

كما عبر الفريق عن امتنانه بهذا اللقاء العملي. الذي منحه فرصة الإشراف على الاجتماع السنوي لإطارات العتاد. الذي تنظمه المديرية المركزية للعتاد. بهدف تقييم حالة تقدم تنفيذ مخطط الأعباء السنوي.

وكذا إجراء حوصلة شاملة للإجراءات المتخذة في هذا الإطار، وتحليلها، واستخلاص التصحيحات المحتملة للإستراتيجية المتبناة.من أجل تصور الحلول الممكنة، لمواجهة التحديات المعترضة، ورفع النقائص المسجلة.

كما أكد الفريق أيضا على الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. لسلاح العتاد الذي يضطلع بمهام حساسة. في إطار الرفع المطرد من جاهزية قواتنا المسلحة، والحفاظ على استعدادها الدائم لمواجهة أي طارئ.

الفريق شنقريحة: المديرية المركزية للعتاد تحظى لدينا بأهمية قصوى

وأورد الفريق شنقريحة: “إن المديرية المركزية للعتاد تحظى لدينا، كما تعلمون جميعا، بأهمية قصوى. بالنظر لطابع وخصوصية المهام الموكلة لها، المرتبطة أساسا. بإسناد وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته. والمشاركة في إعداد مخططات تطوير مكوناته، وتلبية الاحتياجات من التجهيزات والعتاد. وهي مستويات أساسية ستعزز، لا محالة، سلسلة القيادة وتسهم في جمع العناصر الضرورية لإعداد قرار القيادة العليا”.

وأضاف الفريق، أن قطاعه يصبو من وراء الرعاية التي ما فتئ يمنحها لسلاح العتاد، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، إلى امتلاك أسباب القوة. ووسائل حفظ استقلال بلادنا، وصيانة سيادتها الوطنية. وتوفير كافة الظروف المناسبة، والعوامل المواتية، لوضع الركائز الأساسية. للرفع المطرد من جاهزية القوات المسلحة، والحفاظ على استعدادها الدائم لمواجهة أي طارئ.

كما أشرف الفريق على تدشين بعض المرافق المنشآتية للمدرسة.

وعاين الفريق ورشة مخصصة لأسلحة القتال ومختلف منظومات التصليح المطورة على مستوى مؤسسات المديرية المركزية للعتاد.

كما قام الفريق شنقريحة، رفقة قائد الناحية العسكرية الأولى والمدير المركزي للعتاد بغرس شجرة بذات المناسبة.

وفي ختام الزيارة وقع الفريق على السجل الذهبي للمدرسة.

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