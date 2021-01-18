الفريق شنقريحة يُشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية في تندوف

أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالناحية العسكرية الثالثة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، يواصل الفريق السعيد شنقريحة، زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة، في يومها الثاني.

وأشرف الفريق، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، بعنوان “العزم 2021”.

ويندرج هذا التمرين، في إطار تقييم المرحلة الأولى لبرنامج التحضير القتالي 2020/2021.

ويهدف هذا التمرين التكتيكي، إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع.

بالإضافة إلى تدريب القادة والأركانات على قيادة العمليات وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ، ووضعهم في جو المعركة الحقيقية.

هذا واستمع الفريق في البداية، إلى عرض قدمه قائد الناحية العسكرية الثالثة.

كما استمع رئيس أركان الجيش، إلى عرض حول التمرين قدمه قائد القطاع العملياتي جنوبي تندوف.

وبميدان الرمي، تابع الفريق عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات، بدءا بتلك التي نفذها الطيران وتتقدمه طائرة استطلاع وصولا إلى مشاركة وحدات القوات البرية بمختلف أصنافها.

وحسب ذات البيان، فقد اتسم هذا التمرين باحترافية عالية في جميع المراحل.

كما اتسم التمرين، بمستوى تكتيكي وعملياتي عالي المستوى يعكس جدية الأعمال المنفذة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ الميداني.

كما يعكس التمرين، الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية.

بالإضافة إلى مهارة وقدرة الأفراد، على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة، وهو ما ساهم في تحقيق الأهداف المسطرة.