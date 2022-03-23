الفريق شنقريحة يُعزي في وفاة العميد مولود بلحاج
قدّم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، تعازيه إلى أسرة العميد مولود بلحاج، المدير العام لمؤسسة تطوير صناعات الطيران،
و الذي توفي اليوم إثر سكتة قلبية بالمستشفى المركزي للجيش محمد الصغير نقاش.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه على إثر هذا المصاب، تقدم الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني باسمه الخاص
وباسم كافة مستخدمي الجيش الشعبي الوطني بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد العميد بلحاج مولود مدير المدير العام لمؤسسة تطوير صناعات الطيران وإلى كافة أقاربه،
متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
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رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة العميد مولود بلحاج
توفي صبيحة اليوم الأربعاء، العميد مولود بلحاج المدير العام لمؤسسة تطوير صناعات الطيران. كما قدم رئيس الجمهورية تعازيه في وفاة العميد الراحل.
وتوفي العميد مولود بلحاج إثر سكتة قلبية بالمستشفى المركزي للجيش محمد الصغير نقاش.
من جهته تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد مولود بلحاج.
كما بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، برسالة تعزية إلى عائلة المرحوم العميد بلحاج مولود. مدير مؤسسة تطوير صناعات الطيران. أكد فيها أن الفقيد كان من الضباط الإطارات الذين “خدموا بإخلاص واقتدار المؤسسة العسكرية”.
كما جاء في رسالة التعزية: “تلقيت ببالغ التأثر والأسى المصاب الأليم بفقد العميد بلحاج مولود. المدير العام لمؤسسة تطوير صناعات الطيران، تولاه المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة”.
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: “أمام هذه الفاجعة التي ألمت بكم، ونحن نودع أحد الضباط الإطارات في الجيش الوطني الشعبي. الذين خدموا بإخلاص واقتدار المؤسسة العسكرية، أترحم معكم على الفقيد الذي أهلته القدرات العلمية العالية. وروح الالتزام بالمهام والمسؤوليات لإحراز الثقة المستحقة. بالإضافة كذلك إلى المكانة الرفيعة، وليتولى الإشراف على إحدى أهم المؤسسات المختصة في دعم وإسناد قواتنا المسلحة بالتكنولوجيات الحديثة. في إطار مسار امتلاك القوة والاحترافية الذي ينتهجه الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني”.
وخلص إلى القول: “وفي هذه اللحظات الصعبة أتوجه إليكم أنتم أفراد أسرة الفقيد، وإلى كافة ضباط وجنود ومنتسبي مؤسسة تطوير صناعات الطيران وكل الضباط والجنود الذين عرفوه طيلة حياته المهنية بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته. (إنا لله وإنا إليه راجعون)”.