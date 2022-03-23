الفريق شنقريحة يُعزي في وفاة العميد مولود بلحاج

قدّم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، تعازيه إلى أسرة العميد مولود بلحاج، المدير العام لمؤسسة تطوير صناعات الطيران،

و الذي توفي اليوم إثر سكتة قلبية بالمستشفى المركزي للجيش محمد الصغير نقاش.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه على إثر هذا المصاب، تقدم الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني باسمه الخاص

وباسم كافة مستخدمي الجيش الشعبي الوطني بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد العميد بلحاج مولود مدير المدير العام لمؤسسة تطوير صناعات الطيران وإلى كافة أقاربه،

متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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