الفريق شنڤريحة يشارك في الإفتتاح الرسمي لمؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط

شارك الفريق السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى دولة قطر، في الإفتتاح الرسمي لمؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن هذا المؤتمر تمحور حول التحديات العالمية في تأمين البحار ومنطقة الشرق الأوسط التي تستدعي الحفاظ على جاهزية القوات البحرية.

وبميناء حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، شارك عدد من الدول بسفن بحرية في معرض ديم ديكس للدفاع البحري، أين رست الفرقاطة “المدمر” رقم المتن 911 التي كانت قد غادرت ميناء الجزائر بتاريخ 04 مارس 2022.

كما خص الفريق السفينة متعددة المهام بالزيارة بحضور اللواء قائد القوات البحرية وسفير الجزائر بالدوحة.

وبالمناسبة توجه الفريق إلى طاقم السفينة بكلمة ذكرهم فيها بأهمية مشاركة الجزائر في هذا المعرض.

هذا وأدى الفريق السعيد شنڤريحة زيارة لسفينة التدريب “الدوحة QTS-91” التابعة لكلية “محمد بن غانم” البحرية والتي تعكف على تدريب الدفعة القطرية الأولى في إطار التكوين الوطني لضباط البحرية.

وفي هذا الخصوص، دعا الفريق لبرمجة زيارة لهذه السفينة إلى الجزائر خلال الفترة التدريبية، ليوقع بعدها على السجل الذهبي ويتلقى هدية رمزية من قائد سفينة الدوحة.

و تجدر الإشارة إلى أنه كانت للفريق السعيد شنڤريحة، جولة أخرى في معرض ديم ديكس زار فيها الجناح الصيني أين تلقى عرضا حول أحدث المنتجات العسكرية لجمهورية الصين الشعبية.

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كما شارك الفريق السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى دولة قطر في إفتتاح فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديم ديكس 2022.

وطاف الفريق بالمعرض وتوقف مطولا بالجناح القطري حيث إطلع على الإنتاج العسكري القطري في مختلف منظومات الدفاع والآليات.

الفريق شنڨريحة يلتقي بالفريق أول مستشار سمو أمير دولة قطر لشؤون الدفاع

كما التقى الفريق السعيد شنڤريحة بعدها بالفريق أول حمد بن علي العطية مستشار سمو أمير دولة قطر لشؤون الدفاع، حيث أبلغه بالمناسبة تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى سمو أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ومن جهته، أشاد الفريق أول حمد بن علي العطية بسياسة الدفاع الجزائرية وخبرتها الواسعة. منوها بتاريخ الجزائر الحافل ومشوارها في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.

لقاء ثانٍ للفريق شنڤريحة بنظيره القطري

كما كان للفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لقاء ثان مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت. وارتكزت المحادثات على التكوين في المجال العسكري وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين، وفي الختام تبادل الطرفان هدايا رمزية.

هذا وقد كان في استقبال الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لدى وصوله يوم أمس الأحد 20 مارس 2022، إلى مطار الدوحة الدولي، كل من اللواء ركن جاسم المهندي رئيس هيئة التدريب والعميد ركن أحمد المنصوري مدير مديرية المراسم والعلاقات العامة في القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية والسفير الجزائري لدى دولة قطر وسفير دولة قطر لدى الجزائر والملحق العسكري القطري في الجزائر.

للإشارة، ديم ديكس 2022 معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري، واحد من أهم التظاهرات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، تشارك فيه 200 شركة متخصصة من أكثر من 20 دولة تهدف لاستعراض آخر المنتجات والمنظومات العسكرية.

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