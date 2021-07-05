الفريق شنڤريحة يشرف على حفل استقبال بالنادي الوطني للجيش

أشرف الفريق السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مساء اليوم الإثنين، على حفل نُظّم بالنادي الوطني للجيش بني مسوس على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وكذا عدد من الإطارات السامية في الدولة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني ، فإن هذا الحفل جاء تخليدا لأرواح الشهداء الأمجاد الذين ضحوا من أجل أن ينعم أبناء وطننا المفدى بالحرية والاستقلال في كنف السيادة والكرامة، وبمناسبة الذكرى الـ(59) لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية،

وأضاف المصدر نفسه، إلى ان هذا الحفل، الذي حضره كل من رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الدستوري والوزير الأول إلى جانب شخصيات وطنية وثلة من المجاهدين، يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي المُخلّدة لتاريخنا المجيد.

وبهذه المناسبة، استمع الحضور إلى النشيد الوطني من أداء فرقة موسيقية للحرس الجمهوري، وتابعوا عرض فيلم وثائقي من إنتاج مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي بعنوان: “الجزائر أرض الكرامة والكبرياء”. ليختتم الحفل بعروض شيقة للألعاب النارية.