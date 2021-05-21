الفريق شنڨريحة في زيارة عمل وتفقد لمؤسسة قاعدة المنظومات الالكترونية بسيدي بلعباس

قام الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء الخميس، بزيارة عمل وتفقد لمؤسسة قاعدة المنظومات الالكترونية بسيدي بلعباس.

وتابع الفريق عرضا شاملا قدمه المدير العام للمؤسسة، تناول فيه حصيلة الأعمال المنجزة وكذا أفاق تطوير المنظومات الالكترونية.

ليلتقي بعد ذلك، بإطارات ومستخدمي هذه المؤسسة الصناعية الهامة.

وعبر عن امتنانه بهذه الزيارة العملية لصرح من صروح صناعتنا العسكرية، المحدث في إطار السعي المتواصل للتكيف مع مقتضيات العصر.

وكذا التلبية التدريجية لاحتياجات قواتنا المسلحة، وتدعيم جهود الاقتصاد الوطني، في أكثر من مجال.

ووقف الفريق على مختلف سلاسل الإنتاج وعاين عن كثب مختلف المنظومات الالكترونية المصنعة بهذه المؤسسة الصناعية الواعدة، ذات المعايير العالمية.

كما أسدى جملة من التعليمات والتوجيهات بخصوص تبني أحدث طرق التسيير والحرص على التكوين المستمر للعمال والمستخدمين.

وهذا لآداء المهام المنوطة على أحسن وجه، والحفاظ على التجهيزات المتطورة التي تحوز عليها المؤسسة وصيانتها الدورية وفقا لمعايير المصنع.