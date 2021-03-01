الفريق شنڨريحة: نولي عناية فائقة للمديرية المركزية للعتاد لمواجهة أي طارئ

أكد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن القيادة العليا للجيش تولي عناية فائقة للمديرية المركزية للعتاد.

وجاء ذلك، في كلمة للفريق على هامش إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول الحفاظ على الجاهزية التقنوعملياتية للعتاد والتجهيزات في الجيش بالمدرسة العليا للعتاد.

وأكد الفريق، أن القيادة العليا للجيش تصبو إلى توفير كافة الظروف المناسبة، للرفع المستمر من جاهزية قواتنا المسلحة، والحفاظ على استعدادها الدائم لمواجهة أي طارئ.

مضيفا إن ذلك، يأتي اعتمادا على سواعد الإطارات والمستخدمين الأكفاء، المؤمنة بقدرات بلادها، بل وبحقها المشروع في امتلاك أسباب القوة، ووسائل حفظ استقلالها، وصيانة سيادتها الوطنية.

وأضاف رئيس أركان الجيش: “فإيمانا مني بأهمية هذا السلاح الحساس، فقد حرصت، منذ أن حظيت بثقة رئيس الجمهورية على متابعة ودعم كافة مؤسساته وهياكله”.

وتابع: “وما زيارتي الميدانية الأخيرة، إلى القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد بالناحية العسكرية الأولى، إلا برهانا واضحا على هذا الاهتمام الخاص، وبمثابة الامتداد الطبيعي، لمجرى الرعاية التي أوليها شخصيا، لهذا السلاح الحيوي”.

وأضاف الفريق، أنه تمكن من المعاينة، عن كثب، الخطوات النوعية التي يتم قطعها بإصرار كبير، نحو تحويل التكنولوجيا ذات المرامي العسكرية، والعمل على تطويعها، بشكل يضمن تجديد العتاد العسكري وعصرنته.

بالإضافة إلى الارتقاء بمسار الإسناد التقني، واللوجيستيكي إلى مداه المأمول، والتكوين العلمي والتقني، المتعدد المستويات للإطارات والمستخدمين.

وأكد الفريق أن كل هذه الإنجازات المعتبرة، يحق لسلاح العتاد أن يفتخر بها، والتي يعود الفضل في بلوغها بالتأكيد، إلى الرجال العاملين بوطنية خالصة.

مضيفا إن هذا ما يسمح بالإرتقاء بالقدرات التكتيكية والعملياتية لوحدات قوام المعركة البرية، والتحكم في التكنولوجيات الحديثة.

وأورد الفريق شنقريحة: “وتأكدوا أني على يقين تام، بأنكم وأنتم تؤدون واجبكم المهني، فإنكم تدركون مدى أهمية الخدمات الجليلة التي تقدمونها باستمرار لبلادكم”.

مضيفا إن أمن الجزائر وصيانة وتمتين ركائز استقرارها، هي علة وجود الجيش، وهي بالتالي تمثل ركنه الركين، الذي تستـند إليه كافة الجهود التطويرية، التي يـصـبو إلـى بلـوغ منـتهـاها.

ويأتي ذلك، حتى تظل الجزائر مصانة، وهامتها مرفوعة، وقرارها سيد، ويظل أبناؤها الأوفياء، جديرين بحمل رسالة ثورة أول نوفمبر المجيدة، وقادرين على حفظ قـيـمـه الخالدة والنبيلة، يضيف الفريق.

وبعد ذلك، أعلن الفريق عن الافتتاح الرّسمي لفعاليات هذا الملتقى.

وفي الختام، قام الفريق بتدشين المعهد العسكري للمعايرة والتوثيق التقني والترميز، حيث استمع إلى عرض حول هذا المعهد ومهامه الرئيسية.