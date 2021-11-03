الفريق شنڨريحة والرئيس تبون يعزّيان في وفاة اللواء بجغيط فريد رئيس دائرة الإشارة

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعازيه، لعائلة الفقيد اللواء بجغيط فريد. كما تقدم رئيس أركان الجيش الوطني الفريق شنڨريحة تعازيه في وفاة رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية بوزارة الدفاع.

وجاء في رسالة التعزية “تلقيت بكل أسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله اللواء بجغيط فريد”. وتابع الرئيس تبون “الفقيد خدم وطنه من مختلف المناصب و المسؤوليات العسكرية التي تقلدها”.

كما أضافت رسالة الرئيس تبون “لا نملك إلا التسليم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا..ندرك حجم الجرح الكبير الذي يخلفه الفقيد بأسرته. تابعا “أعزي نفسي وعائلة الفقيد وأسرة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير”.

فيما أشارت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، إلى أن اللواء فريد بجغيط، توفي ليلة أمس الثلاثاء، بالمستشفى العسكري. وجاء في بيان الوزارة “توفي ليلة أمس، اللواء بجغيط فريد، رئيس دائرة الإشارة، أنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية لوزارة الدفاع الوطني”.

وتابع البيان أن سبب الوفاة راجع، إلى “وعكة صحية، أدخلته المستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش”. كما أضاف “وبهذا المصاب الجلل، يتقدم الفريق شنڨريحة ، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه”. وتابع الفريق شنڨريحة “متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

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