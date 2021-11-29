الفريق شنڨريحة يتباحث مع نظيره المصري الفريق أسامة عسكر

تباحث الفريق السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مع الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الوضع السائد في شمال إفريقيا. وذلك شنڨريحة على هامش الطبعة الثانية لمعرض الدفاع “EDEX-2021” بمصر.

وخلال اللقاء أبلع الفريق شنڨريحة لمضيفه تحيات كافة أعضاء الجيش الوطني الشعبي، لنظرائهم في القوات المسلحة المصرية، وتمنياتهم بالتوفيق والنجاح. كما كان اللقاء فرصة لتباحث الوضع في شمال إفريقيا وفضاء الساحل الصحراوي. بالإَضافة إلى التهديدات المتعددة الأبعاد، التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة برمتها.

كما وتباحثا الطرفان مطولا حول السبل الكفيلة بالمساهمة في دعم جهود السلم والأمن على المستويين الإقليمي والقاري.

وشارك الفريق شنڨريحة ممثلا لرئيس الجمهورية فعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع “EDEX-2021”. والتاي جرت بمصر أين أشرف على مرايسبم الإفتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الفرئق شنڨريحة قام رفقة الوفقد المرافق له بزيار أقسام المعرض وتعرف عن قرب على مختلف الأسلحة ومنظومات الأسلحة الحديثة المعروضة. كما إستمع باهتمام إلى شروحات وافية وعروض قدمها ممثلو الشركات المنتجة.

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كشف الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه قد برزت ثلة من الشباب الوطني والواعي. الذي تفطن مبكرا لهذه المغالطات وأيقطن لاسيما بعد مجازر 8 ماي 1945 أنه ماضاع بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة.

وأوضح الفريق في ذات السياق، أن الإستعمار في ثوبه الجديد قد أدرك مبكرا أن المواجهة المباشرة مع الشعوب أصبحت غير مجدية وتكلفه الكثير من الخسائر لا سيما البشرية التي لم يعد يتحملها رأيه العام

وتابع الفريق:” من أجل التصدي لفعالية للنوع الجديد من الحروب فإنه يتعين علينا اعادة قراءة بإفشاله.

وفي حديثه عن الإستعمار الفرنسي، أكد نائب وزير الدفاع الوطني، أن المؤرخون أجمعوا على حقيقة اعتماد الاستعمار الفرنسي على أساليب الحرب النفسية منذ الوهلة الأولى للاحتلال

وقال الفريق شنقريحة، أنه يتعين اليوم أن نقتدي بهؤلاء الأمجاد في مواجهة وإفشال هذا النوع من الحروب الجديدة. من خلال تعزيز أواصر وحدتنا الوطنية والعمل على إبراز مايجمعنا والابتعاد عما يفرقنا. واستعادة الثقة في قدراتنا وامكانياتنا لأننا في كل مرة وثقنا في انفسنا وآمنا بقدراتنا حققنا المعجزات.

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