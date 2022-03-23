الفريق شنڨريحة يحظى بلقاء خاص مع الممثل الشخصي لسمو أمير دولة قطر

حظي الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بلقاء خاص بالديوان الأميري مع سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لسمو أمير دولة قطر، عكس مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وقطر.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي استُقبل بعدها من طرف وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمان بن جاسم آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر.

وتثمينا لمشاركة الجزائر في الطبعة السابعة من معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري، كان للفريق السعيد شنڤريحة لقاء خاص مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، الذي أشاد بمكانة الجزائر وسياستها الدفاعية كما نوه بمشاركتها بالفرقاطة المدمر رقم المتن 911 في هذا المعرض.

هذا وكان للفريق لقاء آخر مع مستشار سمو أمير دولة قطر لشؤون الدفاع الفريق أول حمد بن علي العطية حيث تباحث الطرفان أهمية العقيدة العسكرية الثابتة وكذا التكوين ودورهما في بنية مؤسسة عسكرية كفؤة وعصرية.

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كما شارك الفريق السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى دولة قطر في إفتتاح فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديم ديكس 2022.

وطاف الفريق بالمعرض وتوقف مطولا بالجناح القطري حيث إطلع على الإنتاج العسكري القطري في مختلف منظومات الدفاع والآليات.

الفريق شنڨريحة يلتقي بالفريق أول مستشار سمو أمير دولة قطر لشؤون الدفاع

كما التقى الفريق السعيد شنڤريحة بعدها بالفريق أول حمد بن علي العطية مستشار سمو أمير دولة قطر لشؤون الدفاع، حيث أبلغه بالمناسبة تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى سمو أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ومن جهته، أشاد الفريق أول حمد بن علي العطية بسياسة الدفاع الجزائرية وخبرتها الواسعة. منوها بتاريخ الجزائر الحافل ومشوارها في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.

لقاء ثانٍ للفريق شنڤريحة بنظيره القطري

كما كان للفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لقاء ثان مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت. وارتكزت المحادثات على التكوين في المجال العسكري وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين، وفي الختام تبادل الطرفان هدايا رمزية.

هذا وقد كان في استقبال الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لدى وصوله يوم أمس الأحد 20 مارس 2022، إلى مطار الدوحة الدولي، كل من اللواء ركن جاسم المهندي رئيس هيئة التدريب والعميد ركن أحمد المنصوري مدير مديرية المراسم والعلاقات العامة في القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية والسفير الجزائري لدى دولة قطر وسفير دولة قطر لدى الجزائر والملحق العسكري القطري في الجزائر.

للإشارة، ديم ديكس 2022 معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري، واحد من أهم التظاهرات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، تشارك فيه 200 شركة متخصصة من أكثر من 20 دولة تهدف لاستعراض آخر المنتجات والمنظومات العسكرية.

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