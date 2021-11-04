الفريق شنڨريحة يدشن نادي الخدمات الطبية الإجتماعية ببوشاوي

أشرف الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء هذا اليوم الخميس، على مراسم تدشين نادي الخدمات الطبية الإجتماعية ببوشاوي بالناحية العسكرية الأولى.

وجرى ذلك بحضور كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى، المراقب العام للجيش ومديرون مركزيون لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

وفي المستهل، تابع الفريق عرضا شاملا قدمه مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني حول هذه المؤسسة الفندقية، التي تتربع على مساحة تقدر بأكثر من أربعة عشر ألف متر مربع، بطاقة إستيعاب تقدر بـ (124) سريرا بالإضافة إلى مرافق خدماتية عصرية وفضاءات للرياضة والتسلية.

بعدها عاين الفريق مختلف مرافق هذه المنشأة الهامة، التي تضاف إلى سلسلة الإنجازات النوعية التي تدعم بها الجيش الوطني الشعبي في مجال التكفل الطبي والاجتماعي بمستخدميه وذوي حقوقهم.

في الأخير حرص الفريق على إسداء مجموعة من التعليمات والتوجيهات لإطارات ومستخدمي هذه المنشأة الطبية الاجتماعية، تصب في مجملها حول ضرورة المحافظة على هذا المكسب وبذل قصارى الجهود من أجل التكفل الأمثل بالمستخدمين العسكريين، لاسيما فئة الجرحى والمعطوبين في إطار مكافحة الإرهاب.