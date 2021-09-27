“الفريق شنڨريحة يستقبل القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم

إستقبل الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول ستيفان تاونساند، القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم“.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق الطرفان في هذا اللقاء الذي حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. وقادة القوات والدرك الوطني ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الوفد الأمريكي. إلى إرادة الجيشين في تعزيز علاقاتهما الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المصدر، أن هذه الزيارة تعكس الأهمية التي توليها قيادة الأفريكوم، للمسائل الأمنية بالمنطقة الإقليمية والتحديات المترتبة عنها. لاسيما فيما يتعلق بالاستقرار والتنمية المستدامة.

من جهة أخرى، اغتنم الفريق، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذه المناسبة للتعبير عن تمام عرفانه، نظير المساعدات الطبية التي تفضل الطرف الأمريكي بتقديمها للجيش الوطني الشعبي، في ظرف خاص تطبعه الأزمة الصحية لكوفيد-19.

في ختام اللقاء، وقَّع الفريق أول ستيفان تاونساند، على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.

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