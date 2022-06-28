الفريق شنڨريحة يستقبل المدير العام للشركة الروسية “روزوبورون إكسبورت”

إستقبل الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صبيحة اليوم الثلاثاء، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، المدير العام للشركة الروسية “روزوبورون إكسبورت”، ألكسندر ميخييف.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد حضر اللقاء ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني. وكذا أعضاء الوفد الروسي. كما أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين. وبحثا سويا السبل والوسائل الكفيلة بالارتقاء به إلى مداه المنشود.

وأشار البيان، أنه جرى في ختام اللقاء، تبادل هدايا رمزية من قبل الطرفان.

طالع ايضا

الفريق شنڨريحة: بلادنا قادرة على اجتياز ما يشهده العالم من تحولات جيوسياسية عميقة

كشف الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن بلادنا وتحت قيادة رئيس الجمهورية، قادرة على اجتياز بنجاح إمتحان التكيف مع تداعيات وتأثيرات ما يشهده عالم اليوم من تحولات جيوسياسية عميقة. وأشار الفريق شنڨريحة خلال زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. وبعد لقائه بإطارات وأفراد قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، إلى “أن ما يشهده عالم اليوم من تحولات جيوسياسية عميقة وما يعرفه من تحديات أمنية معقدة. ليس في الحقيقة إلا بداية لتغيرات كبرى قادمة. سيكون لها دون شك تأثيرات وتداعيات على جميع دول العالم دون استثناء. وكشف الفريق “أننا في الجيش الوطني لا نشك إطلاقا في قدرة بلادنا، تحت قيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، على اجتياز بنجاح إمتحان التكيف مع هذه التداعيات والتأثيرات. لاسيما من خلال إعادة بناء اقتصاد وطني قوي وتحقيق المزيد من الأمن الغذائي. وكذا فيما يخص ترسيخ استقلالها الجيوإستراتيجي. كل ذلك من أجل المضي قدما في تقوية وتثبيت عرى الجزائر الجديدة”. الفريق شنڨريحة يحث الشباب على الإيمان ببلادهم وبقدراتها كما حث الفريق الشباب على الإيمان ببلادهم وبقدراتها. لاسيما في ظل هذه الظروف الخاصة. مؤكدا سعيه الحثيث لمواصلة فتح أبواب التنافس الشريف بين صفوة إطارات الجيش الوطني الشعبي وتمكين النخبة منهم من تحمل المسؤوليات في كافة مناحي المهنة العسكرية، وعلى كل المستويات القيادية:

“ونريد خاصة من أجيال الغد من أبنائنا الشباب. في هذه الظروف الخاصة، بأن يؤمنوا ببلادهم وبقدراتها. لتبقى بارقة الأمل بغد أفضل متقدة دوما في قلوبهم، وتبقى معها شرارة حب التفوق المهني. المبني على التنافس الشريف والنظيف تضيء عقولهم. ونريد بأن يبقى وهج حب الجزائر والتضحية في سبيلها بكل غال ونفيس ينير كافة النفوس والقلوب ويثير المشاعر ويلهب الوجدان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور