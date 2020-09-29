الفريق شنڨريحة يستقبل مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا 

الوطني
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الفريق شنڨريحة يستقبل مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا 
بقلم فوزية .م

إستقبل، اليوم الثلاثاء، الفريق السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا.

وحسب ما نقله التلفزيون الجزائري فإن لقاء شنقريحة، بمدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا، يأتي على هامش الإجتماع التحضيري للدورة  الـ 19 لللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية.

والمزمع عقدها بفيديرالية روسيا قبل ناهية السنة الجارية.

وتم خلال هذا اللقاء التطرق لمحادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين.

كما تبادل الطرفان التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الإهامام المشترك.

شتقريحة

شنقريحة


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