الفريق شنڨريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “الحسم2021”

واصل، اليوم الأربعاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة، زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة في يومها الثاني.

وأشرف الفريق شنڨريحة، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، معنون “الحسم 2021″، الذي يأتي تتويجا لبرنامج التحضير القتالي، لسنة 2020-2021.

وقامت بتنفيذ التمرين، الوحدات العضوية للقطاع العملياتي الأوسط مدعومة بوحدات من القوات الجوية.

واستمع الفريق شنڨريحة –حسب بيان وزارة الدفاع- ميدان الرمي والمناورات للقطاع، إلى عرض اللواء مصطفى سماعلي، قائد الناحية العسكرية الثالثة.

وتضمن العرض الفكرة العامة للتمرين، وعرض قدمه قائد القطاع العملياتي الأوسط، حول مراحل تنفيذ هذا التمرين.

ويهدف التمرين، للرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات،وتدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات بمواجهة التهديدات المحتملة.

وتابع الفريق شنڨريحة، مجريات الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة بدءا من طائرة الاستطلاع للقيادة العليا مرورا بالطيران المقاتل والمروحيات.

وصولا –يضيف البيان- إلى مختلف وحدات القوات البرية المشاركة في التمرين.

واتسمت الأعمال القتالية باحترافية عالية بجميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز، يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات.

وتابع “خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق العالي المستوى بين مختلف الوحدات المشاركة، كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات”.

مضيفا “في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم باستعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموجودة بالحوزة”.

وهو ما أسهم –يشير البيان ذاته- في تحقيق نتائج جد مرضية.