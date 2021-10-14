الفريق شنڨريحة يعزي أسرة شهيد الواجب الرقيب صراوي سيف الدين

تقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخالص وأصدق عبارات التعازي والمواساة لأسرة شهيد الواجب الرقيب صراوي سيف الدين، الذي وافته المنية إثر إنفجار لغم تقليدي الصنع بالقرب من الحدود الغربية للبلاد.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني، أنه في سياق العمليات التي تنفذها وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي في تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تعرضت دورية لحرس الحدود، يوم أمس 13 أكتوبر 2021 على الساعة 08 و45 دقيقة مساء، إلى انفجار لغم تقليدي الصنع خلال مهمة استطلاعية بالقرب من الحدود الغربية للبلاد، بالمكان المسمى دڤلن، بلدية بني بوسعيد بولاية تلمسان بالناحية العسكرية الثانية، مما أسفر عن استشهاد الرقيب المتعاقد صراوي سيف الدين، وإصابة كل من العريف الأول المتعاقد زبيري أحمد والعريف المتعاقد سفاري عبد الحق بجروح. مباشرة وعلى إثر هذا الإعتداء الجبان، تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قصد تطويق وتمشيط المنطقة والوقوف على جميع حيثيات وملابسات هذا العمل الإرهابي.

وعلى إثر هذا المصاب، يتقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخالص وأصدق عبارات التعازي والمواساة لأسرة الشهيد، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد روحه الزكية برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه، متمنيا الشفاء العاجل للجريحين، ومجددا حرص وعزم الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة حفاظا على أمن واستقرار بلادنا، يضيف البيان.