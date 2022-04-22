الفريق شنڨريحة يعزي في وفاة اللواء المتقاعد أحسن طافر

بعث الفريق السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم برسالة تعزية ومواساة لعائلة المجاهد اللواء المتقاعد أحسن طافر. والذي توفي إثر مرض عضال، حسب ما أفاد اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في مضمون رسالة التعزية ” بهذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وللإشارة فقد سبق اللواء المتقاعد أحسن طافروأن تقلد عدة مناصب آخرها كان قائدا للقوات البرية.

كشف الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن بلادنا وتحت قيادة رئيس الجمهورية، قادرة على اجتياز بنجاح إمتحان التكيف مع تداعيات وتأثيرات ما يشهده عالم اليوم من تحولات جيوسياسية عميقة.

وأشار الفريق شنڨريحة خلال زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. وبعد لقائه بإطارات وأفراد قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، إلى “أن ما يشهده عالم اليوم من تحولات جيوسياسية عميقة وما يعرفه من تحديات أمنية معقدة. ليس في الحقيقة إلا بداية لتغيرات كبرى قادمة. سيكون لها دون شك تأثيرات وتداعيات على جميع دول العالم دون استثناء.

وكشف الفريق “أننا في الجيش الوطني لا نشك إطلاقا في قدرة بلادنا، تحت قيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، على اجتياز بنجاح إمتحان التكيف مع هذه التداعيات والتأثيرات. لاسيما من خلال إعادة بناء اقتصاد وطني قوي وتحقيق المزيد من الأمن الغذائي. وكذا فيما يخص ترسيخ استقلالها الجيوإستراتيجي. كل ذلك من أجل المضي قدما في تقوية وتثبيت عرى الجزائر الجديدة”.

الفريق شنڨريحة يحث الشباب على الإيمان ببلادهم وبقدراتها

كما حث الفريق الشباب على الإيمان ببلادهم وبقدراتها. لاسيما في ظل هذه الظروف الخاصة. مؤكدا سعيه الحثيث لمواصلة فتح أبواب التنافس الشريف بين صفوة إطارات الجيش الوطني الشعبي وتمكين النخبة منهم من تحمل المسؤوليات في كافة مناحي المهنة العسكرية، وعلى كل المستويات القيادية:

“ونريد خاصة من أجيال الغد من أبنائنا الشباب. في هذه الظروف الخاصة، بأن يؤمنوا ببلادهم وبقدراتها. لتبقى بارقة الأمل بغد أفضل متقدة دوما في قلوبهم، وتبقى معها شرارة حب التفوق المهني. المبني على التنافس الشريف والنظيف تضيء عقولهم. ونريد بأن يبقى وهج حب الجزائر والتضحية في سبيلها بكل غال ونفيس ينير كافة النفوس والقلوب ويثير المشاعر ويلهب الوجدان.

كما أكد الفريق شنڨريحة حرصه على مواصلة فتح أبواب التنافس الشريف بين صفوة إطارات الجيش الوطني الشعبي على مصراعيه. حيث لا يكون البقاء فيه إلا للأقـدر والأصلح والأجدر، وتمكين النخبة من تحمل المسؤوليات في كافة مناحي المهنة العسكرية، وعلى كل المستويات القيادية. هذه المسؤوليات الحساسة والثقيلة التي لا يتولاها إلا الأكفاء والمخلصون للجيش والوطن، لكي يظل الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يؤدي مهامه الدستورية بكل إخلاص وكفاءة واقتدار، في كافة الظروف والأحوال، ولن تثنيه في ذلك مختلف التحديات والرهانات”.