الفريق شنڨريحة يقوم بزيارة تفتيشية للوحدات العائمة التابعة للقاعدة البحرية مرسى الكبير بوهران

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة رفقة اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية، اليوم الثلاثاء، بتفتيش الوحدات العائمة التابعة للقاعدة البحرية مرسى الكبير بوهران وهذا على متن سفينة حربية.

وأضاف بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه عقب ذلك، تابع الفريق عرضا قدمه قائد الواجهة البحرية الغربية حول هذه القاعدة الاستراتيجية ومهامها الرئيسية.

وشرع الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، في سياق الزيارات التفقدية والتفتيشية لمختلف النواحي العسكرية.