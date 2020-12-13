الفريق شنڨريحة يكرم قدامى منتخب جبهة التحرير الوطني لكرة القدم

قام الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتكريم بعض من اللاعبين القدامى لمنتخب جبهة التحرير الوطني لكرة القدم.

وذلك على هامش المقابلة النهـائية لكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم، في طبعتهـا الثامنة والأربعين، والتي جمعت فريـقي قيادتي القوات البرية والدرك الوطني،

أين كرم الفريق شنڨريحة كل من محمد معوش، وعبد الحميد زوبا من قدامى فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، وكذا مدرب الفريق الوطني العسكري لكرة القدم عبد الرحمن مهداوي.

وتجد الإشارة، إلى ان اللقاء إنتهى بفوز فريق قيادة الدرك الوطني بكأس الجزائر العسكرية.