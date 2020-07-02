الفريق شنڨريحة يهنئ مستخدمي الجيش بمناسبة الذكرى ال58 لعيد الاستقلال

بعث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنڨريحة، اليوم الخميس، رسالة تهنئة إلى مستخدمي الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن.

وذلك بمناسبة إحياء الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب المصادف لـ5 جويلية من كل سنة.

وفيمايلي نص الرسالة الكامل:”إنني أشعر بكثير من الإمتنان والسعادة وأنا أتوجه إليكم اليوم أنتم الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمدنيين، أبناء الجيش الشعبي ومستخدمي مصالح الأمن بمناسبة إستعداد بلدنا الحبيب للإحتفال بالذكرى 58 لإستقلاله وإستعادة سيادته الوطنية بأزكى التهاني وأصدق الأماني متضرعا للمولى عزوجل أن يعيد عليكم وعلى عائلتكم الكريمة هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا بدوام السعادة والرخاء والصحة والرقي، إن حماية الجزائر الجديدة والمستقلة الحافظة لأمانة الشهداء والمدافعة عن مبادئ ثورتها الخالدة والمتطلعة دوما نحو من متطلبات صيانة أمنها و إستقرارها، هي مهمة نبيلة وفي غاية الحيوية إكتساب المزيد أنيط شرف تحملها لكم أنتم أبناء الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، مهمة تستوجب الكثير من الحرص والكثير من اليقظة والكثير من العمل المخلص والمثابر، هي كلها خصال أوفيتموها حقها من خلال الجهود الجبارة المبذولة في مواصلة مكافحة أفة الإرهاب المقيت وحماية كافة حدود بلدنا البرية وأجوائه الجوية ومشارفه البحرية، هذه الجهود التي أثمرت عملية نوعية تضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية التي ما فتئت تسجلها وحداتنا ميدانيا، بفضل ما يتحلى به أفرادها عبر كافة مواقع مرابطتهم في كل ربوع الوطن، من جاهزية قصوى ووعي عالي بحساسية المهام التي هم بصدد تحملها على الوجه الأصوب والأكمل ليل نهار من أجل الوطن مضحين بأنفسهم وأرواحهم.”