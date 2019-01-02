الفريق قايد صالح يعزي عائلة المرحوم اللواء عبد الحميد بوهيدل

عزى الفريق أحمد قايد صالح عائلة المرحوم اللواء عبد الحميد بوهيدل، المدير المركزي للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.

وأثنى الفريق قايد صالح على مساره المهني الطويل والحافل بالإنجازات ومساهمته بقوة في عصرنة منشآت الجيش الوطني الشعبي.

وري الثرى عصر اليوم بمقبرة باتنة المرحوم اللواء عبد الحميد بوهيدل، المدير المركزي للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.و

بحضور قائد الناحية العسكرية الخامسة، ممثلا الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

إلى جانب إطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي، السلطات المدنية وجمع غفير من المواطنين

الفقيد انتقل إلى رحمة الله، ليلة أمس بالمستشفى المركزي للجيش “محمد صغير نقاش” بعين النعجة، إثر مرض عضال.