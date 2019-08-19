الفريق قايد صالح يكرم المنتخب العسكري للقوات الخاصة

ترأس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، اليوم الإثنين، حفل استقبال وتكريم المنتخب العسكري للقوات الخاصة.

وجاء الحفل، بعد المشاركة المشرفة للمنتخب العسكري للقوات الخاصة بالدورة الخامسة للألعاب العسكرية الدولية، بروسيا من 03 إلى 17 أوت.

وقد احتل المرتبة السادسة حسب الفرق من بين 21 بلدا مشاركا في اختصاص ” فصيلة محمولة جوا “.

فضلا عن حصوله على الجائزة الخاصة” كأس الفريق المتحد” وكذا “كأس أحسن فريق مهني”.

وجرى تكريم وتهنئة المنتخب العسكري للقوات الخاصة، بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى.

بالاضافة لرِؤساء الدوائر ومديرين مركزيين ورؤساء مصالح بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

وحرص الفريق في كلمة له أمام الحضور على تقديم التهاني لعناصر المنتخب العسكري للقوات الخاصة.

وقال الفريق: “لم تتوانوا في بذل كل ما في وسعكم، لتحقيق نتائج مرضية، شرفتم بها أنفسكم وجيشكم ووطنكم الجزائر”.

وأضاف “إننا نعتبر ذلك بمثابة الإنجاز المشجع، الذي تستحقون عليه أن نتقدم لكم بأحر التهاني على الجهد المخلص الذي بذلتموه”.

وعرج “لقد تابعنا باهتمام شديد فعاليات المشاركة وذلك الإصرار الذي كان يسكن قلوبكم والعزيمة التي تحليتم بها طيلة هذه الدورة”.

وذكر الفريق بالجهود المبذولة والقفزة النوعية والخطوات العملاقة المقطوعة، منذ سنة 2007، في مجال تطوير وعصرنة الجيش في شتى المجالات.

وأكد الفريق أنه ورغم كون النتائج المحققة مرضية وتستحق التشجيع، إلا أن قيادة الجيش تتطلع للمزيد والأحسن، بالنظر، للإمكانيات المتوفرة.

وأضاف “إمكانياتنا غير محدودة لنكون بمستوى الجيوش المتقدمة، وليس ذلك بالبعيد ولا بالمستحيل متى توفرت العزيمة والإرادة وسكن الإيمان القلوب”.

ونوه الفريق بالكفاءات الفردية الراقية وبروح الانضباط وقوة العزيمة التي تحلى بها عناصر الفريق الوطني العسكري للقوات الخاصة.

وحث إياهم على المضي قدما نحو تحقيق نتائج مستقبلية أكثر إشراقا وأكثر تميزا.