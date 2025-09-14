الفريق مصطفى اسماعيلي يستقبل قائد العمليات الخاصة الأمريكية في إفريقيا

استقبل الفريق مصطفى اسماعيلي قائد القوات البرية، اليوم الأحد، بمقر قيادة القوات البرية، اللواء Claude K. TUDOR، قائد العمليات الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا، مرفوقا بوفد رفيع المستوى وسعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد أجرى الطرفان بالمناسبة، محادثات ثنائية وهذا بحضور ضباط ألوية وعمداء وأعضاء الوفد الأمريكي المرافق، حيث تناولت هذه المحادثات مجالات الاهتمام المشترك، أين أشاد الطرفان بالعلاقات الثنائية الممتازة وبآليات التشاور والتعاون القائمة بين البلدين.

ليقوم في الأخير قائد العمليات الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع على السجل الذهبي لقيادة القوات البرية.