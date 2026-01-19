الفريق مصطفى سماعلي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الموزمبيقية

استقبل قائد القوات البرية، الفريق مصطفى سماعلي، اليوم الإثنين، بمقر قيادة القوات البرية، اللواء أندريه رفاييل ماهونغواني، رئيس أركان القوات البرية الموزمبيقية، مرفوقا بسفير جمهورية الموزمبيق بالجزائر.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أجرى الطرفان محادثات ثنائية بحضور ضباط ألوية وعمداء وأعضاء الوفد الموزبيقي المرافق.

وتناولت هذه المحادثات مجالات الاهتمام المشترك، أين أشاد الطرفان بالعلاقات الثنائية الممتازة وبآليات التشاور والتعاون القائمة بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية ليقوم بعدها رئيس أركان القوات البرية الموزمبيقية بالتوقيع على السجل الذهبي لقيادة القوات البرية.