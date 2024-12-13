الفريق مُهدد بالخسارة على البساط.. بيان هام لأنصار إتحاد العاصمة

وجهت إدارة نادي اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، نداءً هاماً لأنصار الفريق، قبل مواجهة أسيك ميموزا، في إطار الجولة الثالثة لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية.

التي سيحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، يوم الأحد، بداية من الساعة الثامنة مساء.

وتقدمت إدارة “سوسطارة”، لأنصار الفريق ببيان جاء على النحو التالي: “تبعاً للتحذيرات الصارمة الصادرة اليوم عن مسؤول الأمن لدى “كاف” على خلفية إشعال الألعاب النارية في لقاء الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية أمام نادي جاراف السنغالي”.

“ونظرا لتغريم فريقنا مالياً في وقت مضى بسبب إشعال ورمي المقذوفات والشماريخ والألعاب النارية. نعلم جمهورنا الوفي أنّ كاف حذّرت فريقنا من تكرار المشهد نفسه في لقاء آسيك ميموزا الإيفواري لحساب الجولة الثالثة”.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن الفريق بات مهددا بإيقاف المباراة مباشرة وإلخسارة على البساط، إضافة إلى عقوبة اللعب دون جمهور وغرامات مالية، في حال استعمال ورمي مقذوفة واحدة في مواجهة أسيك ميموزا”.

كما دعت إدارة اتحا العاصمة، أنصار الفريق، إلى التّحلي بالرّوح الرياضية والسلوك الحضاري الذي تعودوا عليه. من خلال دعم الفريق ومساندته على تحقيق الفوز. والحرص على عدم استعمال ورمي المقذوفات والشماريخ وكذا الألعاب النارية على الميدان. من أجل تفادي عقوبات كاف التي قد تكون قاسية على الفريق. وتؤثر سلبا على مساره في المنافسة الإفريقية. إذ حذٌر مسؤول الأمن على مستوى الهيئة القارية من أن استعمال الألعاب النارية ورميها قد يؤدي إلى إيقاف المباراة.