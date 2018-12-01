الفريق ڤايد صالح في زيارة إلى الإمارات وقطر

يزور الفريق احمد ڤايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من الرابع ديسمبر وتدوم ثلاثة أيام، دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر.

وتأتي زيارة الڤايد صالح، لحضور احتفالات اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقوم الفريق ال =ڤايد صالح، بالزيارة، بدعوة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولي عهد أبو ظبي.

كما سيكون نائب وزير الدفاع الوطني، في قطر بنفس الفترة، بدعوة من الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري.

وحسب بيان من وزارة الدفاع، فإن الزيارة ستكون لدراسة سبل ووسائل تطوير علاقات التعاون العسكري بين الجيشين.