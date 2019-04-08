الفريق ڤايد صالح يشرف على مناورات بالذخيرة الحيّة في وهران

نظام المخزن قال إنها الأضخم في تاريخه

تحركت وزارة الدفاع الوطني، أمس، لتكشف عن زيارة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية الثانية من أجل الإشراف على تمرين تكتيكي للذخيرة الحية.

من أجل مراقبة المرحلة الثانية من التحضير القتالي، تزامنا وتحضير الجيش الملكي المغربي لمناورة عسكرية تعد الأضخم من نوعها مع الحدود الجزائرية لاستعراض قدراته في الدفاع عن وحدة المغرب.

وتتزامن المناورة العسكرية المغربية الضخمة التي يحضر لها المغرب اعتبارا من اليوم الإثنين، بعد أيام معدودة عن محاولة قائد المليشيات الليبية حفتر.

تحرير العاصمة طرابلس من «الدواعش»، مما يزيد من تهديد الوضع الأمني في الجزائر، خاصة في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد.

مقابل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الوطني عبر بيان لها صدر، مساء أمس، عن زيارة العمل والتفتيش المرتقبة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح.

إلى الناحية العسكرية الثانية بولاية وهران تدوم ثلاثة أيام كاملة اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق لتاريخ الثامن أفريل الجاري.

حيث سيشرف ڤايد صالح على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، كما سيراقب المرحلة الثانية من التحضير القتالي.

وتحاول السلطات المغربية من وراء إطلاقها للمناورة العسكرية بالقرب من الحدود الجزائرية استعراض قدرات الجيش الملكي المغربي القتالية .

بمشاركة وحدات برية وجوية في الدفاع عن الوطن والوحدة الترابية للمملكة.

وكشف المنتدى العسكري Far Maroc، أمس، أن القوات المسلحة الملكية ستنظم، ابتداء من اليوم الإثنين، مناورات عسكرية هي الأضخم في تاريخ الجيش الملكي.

تحمل اسم «جبل صاغرو»، بمشاركة وحدات برية وجوية مختلفة، بمنطقة جبل صاغرو بين تاغونيت وفوم زكيد بالقرب من الحدود الجزائرية.

ورفع الجيش المغربي من قدراته الحربية بتوقيع أضخم صفقة عسكرية في تاريخ القوات المسلحة الملكية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبموجبها تدعيم الأسطول الحربي بـ25 طائرة حربية من طراز «آف 16» وتطوير 23 طائرة مغربية تنتمي إلى الطراز نفسه لترتقي إلى المقاتلة متعددة المهام «-V16F».

وكانت مصادر إعلامية إسبانية كشفت أن الصفقة العسكرية المغربية خلّفت استنفارا عسكريا إسبانيا.

مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخه سيتوفر الجيش المغربي على مقاتلات يتفوق بها على نظيره الإسباني بسبب خاصية جديدة في الصفقة.