الفريق أول شنقريحة يستقبل ممثل الحلف الأطلسي

استقبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الأمين العام المساعد المفوض للشؤون السياسية والسياسة الأمنية لمنظمة حلف شمال الأطلسي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد هام.

وحضر اللقاء ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا أعضاء وفد منظمة حلف شمال الأطلسي.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فقد أكد الفريق أول بعد الترحيب بالوفد الضيف، أن هذه الزيارة تعكس إرادة الطرفين في تعزيز التعاون المشترك في إطار إرساء موجبات الاستقرار والأمن الإقليميين.

كما أكد الفريق أول، أنّ التزام الطرفين بتثمين آليات التعاون قد مكن الجانبين من ارساء شراكة متينة ومثمرة ستسمح باستشراف فرص جديدة لتعاون مفيد وأعمق لكلا الجانبين.

ومن جهته، أشاد الأمين العام المساعد المفوض للشؤون السياسية والسياسة الأمنية لمنظمة حلف شمال الأطلسي خافيير كولومينا بما لمسه لدى الطرف الجزائري من إرادة قوية للدع قدما بالتعاون العسكري الثنائي وتطويره مشيدا بجهود الجزائر ودورها المحوري في مجال ضمان أمن واستقرار المنطقة.