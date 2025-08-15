الفريق أول شنقريحة يعزي عائلات ضحايا حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين بواد الحراش

بعث الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة، برسالة تعزية ومواساة إلى عائلات ضحايا حادث سقوط حافلة بواد الحراش.

وحسب بيانٍ لوزارة الدفاع الوطني، جاء في رسالة التعزية: “على إثر الحادث الأليم المتمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها بواد الحراش. والذي أدى لوفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين، مساء اليوم الجمعة 15 أوت 2025. يتقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي بأصدق تعازيه القلبية الخالصة إلى عائلات الضحايا. راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد أرواحهم برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جنانه. وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”