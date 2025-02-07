الفريق أول شنقريحة يُستقبل من قِبل رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الهندية

استُقبِل الفريق أول، السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من قِبل الفريق أول رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الهندية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن الفريق أول، السعيد شنقريحة، يقوم بزيارة إلى النُّصب التذكاري للحرب في العاصمة الهندية نيودلهي.

كما عقد الفريق أول، شنقريحة، محادثات ثنائية مع رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الهندية. تناول فيها الطرفان سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

لتتوسع في ما بعد المحادثات بين الطرفين لتشمل وفدي البلدين.

وخلال اليوم الثالث من الزيارة الرسمية التي يقوم الفريق أوّل شنقريحة بها إلى الهند. قام بزيارة النصب التذكاري للحرب في العاصمة نيودلهي. وبعد الاستماع لشروحات حول تاريخ هذا المَعْلَم، وضع إكليلا من الزهور ووقف دقيقة صمت تقديرا لذكرى الأبطال الذين يخلدهم هذا النصب.