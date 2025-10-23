الفريق أول شنقريحة يُستَقبل من قبل وزير الدفاع لجمهورية كوريا

استُقبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، من قِبل وزير الدفاع الكوري، آن غيو باك.

وجاء هذا الاستقبال في اليوم الخامس والأخير من زيارة الفريق أول إلى كوريا. وحضر اللقاء مسؤولون عسكريون سامون من جمهورية كوريا، إلى جانب أعضاء الوفد العسكري الجزائري.

وخصِّص اللقاء لتقييم حالة التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر وجمهورية كوريا. وآفاق تطويره ليرتقي لمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين.

وفي كلمة ألقاها الفريق أول بالمناسبة، حرص من خلالها على تبليغ مضيفه تحيات رئيس الجمهورية. متمنيًا أن تشكّل هذه الزيارة لبنةً جديدة على مسار ترسيخ علاقات تعاون تخدم مصالح البلدين.

وأضاف الفريق أول في كلمته: “أتقدم إليكم بعبارات الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة لحضور فعاليات معرض سيول الدولي للطيران والدفاع 2025-ADEX”.

كما تمنى الفريق أول أن تشكل هذه الزيارة “لبنة جديدة على مسار ترسيخ علاقات تعاون تخدم مصالح بلدينا وتحقق تطلعات مؤسستينا العسكريتين”.

وتابع الفريق أول: “أغتنم هذه السانحة لأبلغكم تحيات السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الذي يولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع جمهورية كوريا”.

وأكد الفريق أول تطلعه للارتقاء بالتعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين إلى أعلى المستويات. مشيدا بإرادة قيادتي البلدين لإعطاء التعاون الثنائي بعده المستحق.

وأشاد الفريق أول بتطور العلاقات الجزائرية الكورية تدريجيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. وشهدت في السنوات الأخيرة دفعًا متجددا تجسد في تبادل زيارات رفيعة المستوى لمسؤولي البلدين والتوقيع على عدة اتفاقيات في مختلف المجالات يضيف الفريق أول.

من جهته، عبّر وزير الدفاع لجمهورية كوريا عن استعداد بلاده لتطوير التعاون الثنائي مع الجزائر. لا سيما في مجال الدفاع معربا عن أمله في استفادة الوفد الجزائري من فعاليات المعرض والاطلاع على القدرات التكنولوجية.