الفريق أول شنڨريحة يعزي في وفاة العميد حسان بن عمار

بعث الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة المرحوم العميد بن عمار حسان.

وجاء في بيان وزاراة الدفاع الوطني: “على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، العميد بن عمار حسان، مفتش سلاح القوات الخاصة بقيادة القوات البرية، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، على إثر مرض ألم به، يتقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل”.