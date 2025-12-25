الفريق أول شنڨريحة يقدّم واجب العزاء في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي

قام الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتقديم واجب العزاء والتوقيع على سجل التعازي المفتوح بمقر سفارة ليبيا.

وهذا على إثر وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي والوفد المرافق له، في حادث سقوط طائرة التي كانت تقلهم في طريق عودتهم إلى أرض الوطن.

وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني وباسم الجزائر حكومة وشعبا.

وعبّر الفريق أول عن خالص التعازي وأصدق مشاعر التعاطف والمواساة لعائلات الضحايا ولكافة الشعب الليبي الشقيق.