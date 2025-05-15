الفريق أول شنقريحة: التحضير القتالي للفرد العسكري هو المفتاح الأساسي لترويض الأسلحة

ترأس الفريق أول السعيد شنقريحة،الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أشغال الدورة الـ 18 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية.

والقى الفريق أول كلمة افتتاحية أكد فيها أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تحرص على إيلاء التحضير القتالي ما يستحقه.من خلال إجراء تدريبات مكثفة تشمل.سيناريوهات محاكية للواقع.وترسيخ لدى المستخدمين كيفية الاستجابة بسرعة للمتغيرات الطارئة والمواقف الناشئة”.

وقال بهذا الصدد: “لطالما اعتبرنا أن التحضير القتالي والتدريب المستمر للفرد العسكري هو المفتاح الأساسي لترويض الأسلحة ومنظوماتها. وتحقيق أقصى استفادة منها، فالمقاتل الذي يمتلك أحدث المعدات لكنه يفتقر للخبرة العملية في استخدامها قد يجد نفسه عاجزا عن التعامل مع التحديات الميدانية”.

وتابع قائلا: “ولهذا السبب،نحرص في الجيش الوطني الشعبي على إيلاء التحضير القتالي ما يستحقه. من خلال إجراء تدريبات مكثفة تشمل سيناريوهات محاكية للواقع. والحرص على ترسيخ لدى مستخدمينا كيفية الاستجابة بسرعة للمتغيرات الطارئة والمواقف الناشئة. بما يعزز من قدرتهم على استخدام إمكانياتهم بكفاءة ودقة”.

الفريق أول: نعول كثيرا على المدرسة العليا الحربية

وأكد الفريق أول أنه “يعول كثيرا على المدرسة العليا الحربية للمساهمة في الجهد التحضيري للقوات. من خلال بلورة مقاربات نظرية جديدة، ووضع تصورات عملية مبتكرة. حول أمثل الطرق الكفيلة بالتكيف المستمر مع المستجدات”.

واستطرد بالقول: “وفي هذا الإطار، نعول كثيرا على المدرسة العليا الحربية للمساهمة في هذا الجهد التحضيري للقوات، من خلال بلورة مقاربات نظرية جديدة، ووضع تصورات عملية مبتكرة. حول الطرق الكفيلة بالتكيف المستمر مع المستجدات.بشكل يضمن المواجهة الفاعلة لكافة التحديات الراهنة والمستقبلية. والمحافظة على مكانة بلادنا كقوة إقليمية. جاهزة على الدوام للتصدي لأي خطر محدق بسيادتها واستقرارها ومصالحها الحيوية”.

كما ،”تابع الفريق أول عرضا شاملا قدمه مدير المدرسة العليا الحربية، تضمن حصيلة الأهداف المجسدة منذ انعقاد الدورة السابقة للمجلس التوجيهي. وتلك المقررة بعنوان السنة التكوينية المقبلة 2025-2026. وهذا قبل أن يستمع إلى تدخلات أعضاء المجلس التوجيهي بخصوص النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال. ليقوم في الأخير الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالتوقيع على السجل الذهبي للمدرسة العليا الحربية”.