الفريق أول شنقريحة يعزي في وفاة المقدم جولم لخضر

بعث الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، برسالة تعزية ومواساة لعائلة المقدم جولم لخضر.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني

“على إثر وفاة المقدم جولم لخضر، رئيس أركان كتيبة للمشاة بالقطاع العسكري بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة، اليوم الأربعاء، وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، إلى أسرة الفقيد، وأقاربه، بأصدق عبارات التعازي والمواساة، متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.