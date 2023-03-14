الفريق أول شنقريحة يستقبل قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب افريقيا 

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا الثلاثاء 14 مارس 2023، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي السيد الفريق أول رودزاني مافوانيا، قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

مراسم الاستقبال، استهلت بتحية العلم الوطني، وتقديم التشريفات العسكرية للضيف من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.

وقد حضر اللقاء كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري لجنوب إفريقيا.

خلال هذا اللقاء، تطرق الجانبان إلى حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين الصديقين وسبل تعزيزه بشكل مستمر، كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما والقارة الإفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بهذه المناسبة، ألقى الفريق أول كلمة رحب في مستهلها بالمسؤول العسكري الجنوب إفريقي والوفد المرافق له، مؤكدا أن هذه الزيارة تجسد الإرادة السياسية للسلطات العليا للبلدين للارتقاء بالتعاون العسكري الثنائي إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين:

“كما تعد هذه الزيارة دليلا على عزمنا المشترك على تجسيد الإرادة السياسية، التي تحدو السلطات العليا للبلدين، من أجل العمل سويا من أجل إرساء تعاون متنوع، قائم على التبادل والتشاور، وعلى ضوء مسعى متبصر وبراغماتي، من شأنه الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى العلاقات التاريخية بين بلدينا، وفي مستوى الطموحات المنبثقة عنها.

في هذا السياق، يتعين إدراج هذا التعاون في إطار بروتوكول تعاون عسكري، تتم المصادقة عليه، من طرف جيشينا، وإنني على يقين أن زيارتكم، اليوم، ستسمح بوضع معالم هذا التعاون، للتوصل إلى التوقيع على اتفاق في هذا المجال بين مؤسستينا”.

الفريق أول شدد على الإرادة الصادقة التي تحدو الطرفين على صعيد توحيد جهودهما للمساهمة بفعالية في إرساء السلم والاستقرار، على مستوى القارة الإفريقية:

“أؤكد لكم إرادتنا الصادقة على توحيد جهودنا، من أجل إعادة تنشيط تعاون يتماشى مع تطلعات شعبينا، نظرا لكون العلاقات الثنائية بين البلدين، تتسم، أكثر من أي وقت مضى، بطابع الامتياز، الذي يتجلى من خلال إرادة مشتركة للمساهمة بفعالية في إرساء السلم والاستقرار، على مستوى قارتنا الإفريقية”.

ومن جهته أشاد الفريق أول رودزاني مافوانيا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق له، مؤكدا تطابق الرؤى والتحاليل بخصوص القضايا الراهنة على المستويين القاري والدولي، واستعداد بلاده للعمل على تعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي.

في ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، ليوقع بعدها قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.

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